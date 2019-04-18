Кабмин усовершенствовал процесс перехода на среднесрочное бюджетное планирование

Правительство 17 апреля 2019 года приняло постановление, которое имеет целью усовершенствовать процесс разработки государственных и региональных прогнозных и программных документов согласно среднесрочного бюджетного планирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"17 апреля Кабинет министров принял инициированные Минэкономразвития изменения, которые усовершенствуют процесс разработки государственных и региональных прогнозных, а также программных документов согласно среднесрочного бюджетного планирования. Принятое правительством постановление вводит в практику прогнозирования и бюджетирования ряд документов, в частности: прогноз экономического и социального развития Украины на 3 года (ранее разрабатывался на 1 год, а макропоказатели на 2 года), бюджетную декларацию - на 3 года (вместо Основных направлений бюджетной политики на 1 год), план деятельности главных распорядителей бюджетных средств на среднесрочный период 3 года", - говорится в сообщении.

Отныне Прогноз на 3 года и Бюджетная декларация на 3 года должны быть поданы на рассмотрение правительству ежегодно до 15 мая, подлежат одобрению до 1 июня. Также Постановление правительства уточняет сроки подготовки документов в рамках бюджетного цикла с указанием четких временных рамок завершения каждого из этапов.

Так, согласно Бюджетного кодекса, для принятия Бюджетной декларации Минэкономразвития подает Минфину, Минсоцполитики и НБУ ориентировочные основные прогнозные макропоказатели до 1 марта каждого года (эта норма остается без изменений), а до 15 апреля еще и уточненные основные прогнозные макропоказатели (ранее-до 17 марта).

Чтобы применить единый подход и упростить процесс подготовки и анализа государственных и региональных прогнозных и программных документов Минэкономразвития обновило типовые структуры прогнозных и программных документов для среднесрочного бюджетного планирования.

Согласно новым правилам среднесрочного бюджетного планирования, Прогноз на 3 года и Бюджетная декларация на 3 года будут разрабатываться и передаваться на одобрение правительства одновременно, что обеспечит их согласованность.

В Минэкономразвития отмечают, что все указанные изменения позволят более эффективно использовать бюджетные средства для достижения стратегических целей экономического и социального развития страны.