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Минфин упростил регистрацию кассовых аппаратов
17:05 17.04.2019 |
Министерство финансов утвердило новые порядки ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (реестр экземпляров РРО) и реестр центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (реестр ЦСО).
Как сообщили в пресс-службе ГФС, соответствующий приказ Минфина вступает в силу со дня его официального опубликования (ориентировочно 19 апреля).
Изменениями, в частности, предусмотрено, что регистрация РРО будет осуществляться по упрощенной процедуре. Достаточно одного заявления, которое будет иметь упрощенную форму и его можно подать в электронной форме без приложений.
При этом при регистрации РРО производитель (поставщик) должен внести сведения в отношении:
- экземпляра РРО, который им поставлен для введения в обращение, - в реестр экземпляров РРО;
- центра сервисного обслуживания (ЦСО), которому предоставляется право осуществлять техническое обслуживание и ремонт такой модели РРО согласно заключенного с производителем договора, - в реестр ЦСО
В свою очередь ЦСО должен направить в ГФС в электронной форме уведомление о заключении с субъектом хозяйствования - владельцем РРО договора о техническом обслуживании и ремонте регистраторов расчетных операций.
До начала регистрации РРО его владелец должен направить (подать) в контролирующий орган уведомление об объектах налогообложения, объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность, в котором предоставить информацию о хозяйственной единице, где будет использоваться РРО.
Упрощение регистрационной процедуры обеспечивается за счет внедрения электронного обмена документами между всеми субъектами отношений в сфере применения РРО (производитель РРО, ЦСО, субъект хозяйствования, ГФС) и взаимодействия информационных ресурсов фискальной службы.
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