Минфин упростил регистрацию кассовых аппаратов

Министерство финансов утвердило новые порядки ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (реестр экземпляров РРО) и реестр центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (реестр ЦСО).

Как сообщили в пресс-службе ГФС, соответствующий приказ Минфина вступает в силу со дня его официального опубликования (ориентировочно 19 апреля).

Изменениями, в частности, предусмотрено, что регистрация РРО будет осуществляться по упрощенной процедуре. Достаточно одного заявления, которое будет иметь упрощенную форму и его можно подать в электронной форме без приложений.

При этом при регистрации РРО производитель (поставщик) должен внести сведения в отношении:

- экземпляра РРО, который им поставлен для введения в обращение, - в реестр экземпляров РРО;

- центра сервисного обслуживания (ЦСО), которому предоставляется право осуществлять техническое обслуживание и ремонт такой модели РРО согласно заключенного с производителем договора, - в реестр ЦСО

В свою очередь ЦСО должен направить в ГФС в электронной форме уведомление о заключении с субъектом хозяйствования - владельцем РРО договора о техническом обслуживании и ремонте регистраторов расчетных операций.

До начала регистрации РРО его владелец должен направить (подать) в контролирующий орган уведомление об объектах налогообложения, объектах, связанных с налогообложением или через которые осуществляется деятельность, в котором предоставить информацию о хозяйственной единице, где будет использоваться РРО.

Упрощение регистрационной процедуры обеспечивается за счет внедрения электронного обмена документами между всеми субъектами отношений в сфере применения РРО (производитель РРО, ЦСО, субъект хозяйствования, ГФС) и взаимодействия информационных ресурсов фискальной службы.