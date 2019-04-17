HSBC прогнозирует замедление роста ВВП Украины в 2019г до 2,5% с перспективой дальнейшего восстановления

Рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5%, однако по мере снижения уровня политической неопределенности в 2020 году темпы экономического роста возобновятся до 3%, свидетельствует макроэкономический прогноз HSBC.

"Жесткая фискальная политика является одной из причин, почему мы прогнозируем замедление роста ВВП до 2,5% в 2019-м с 3,3% в прошлом году", - указывает HSBC.

Аналитики HSBC ожидают, что после 3%-го роста ВВП в первом квартале 2019 года экономика начнет расти медленнее и уже по итогам второго квартала этот показатель составит 2,7%, по итогам третьего - 2,4%, четвертого - 2,2%.

"По мере ослабления политической неопределенности и ослабления денежно-кредитной политики мы ожидаем, что рост ВВП ускорится до 3% в 2020 году, что приведет к выплате первого купона по украинским варрантам, привязанным к ВВП, в 2022 году", - отмечается в прогнозе.

При этом аналитики прогнозируют постепенное снижение курса национальной валюты Украины с его дальнейшим восстановлением.

По оценкам HSBC, по итогам второго квартала 2019 года гривня ослабнет до 28 грн/$1 по сравнению с 27,3 грн/$1 в первом квартале, а в третьем квартале достигнет уровня 30 грн/$1.

Однако начиная с четвертого квартала 2019 года аналитики ожидают укрепления курса нацвалюты сначала до 29 грн/$1, затем - до 28,4 грн/$1 в первом квартале 2020-го и 29 грн/$1 - в апреле-июне 2020 года.

При этом из-за крупных выплат по госдолгу Украина продолжит придерживаться жесткой налогово-бюджетной политики в текущем году, отмечается в прогнозе.

"По нашим оценкам, общий дефицит государственного бюджета сократится с 1,8% ВВП до 1,5% ВВП в текущем году, что значительно ниже порога 2,3% ВВП, согласованного с МВФ", - отмечают в HSBC.

