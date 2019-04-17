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Перевалка экспортных контейнеров в 1 квартале выросла на 16,2%
14:22 17.04.2019 |
Украинские морские торговые порты в 1 квартале нарастили оборот контейнеров на 14%, до 223 508 TEU.
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).
Перевалка экспортных контейнеров выросла на 16,2%, до 106 210 TEU, импортных - на 0,5%, до 98 311 TEU, транзитных - на 48,8%, до 9 683 TEU. Перевалка контейнеров во внутреннем сообщении составила 9 304 TEU.
Перевалку контейнеров осуществляли Одесский морской порт (62,9% совокупного контейнерооборота морских портов), морской порт Южный (23,3%), морской порт Черноморск (13,7%), специализированный морской порт Ольвия и Ренийский морской порт (оба - менее 1%).
Одесский порт сократил контейнерооборот на 4,1%, до 140 654 TEU. В том числе перевалка экспортных контейнеров выросла на 3,8%, до 64 964 TEU, транзитных на 19,5%, до 7 107 TEU. Переработка импортных контейнеров сократилась на 24,1%, до 59 279 TEU. Перевалка контейнеров во внутреннем сообщении составила 9 304 TEU.
Порт Южный нарастил контейнерооброт в три раза - до 52 005 TEU. В том числе перевалка импортных контейнеров выросла в 2,9 раза - до 25 575 TEU, экспортных - в 2,9 раза, до 23 854 TEU, транзитных - в 7,5 раза, до 2576 TEU.
Порт Черноморск сократил контейнерооброт на 2,7% - до 30 817 TEU. В том числе перевалка экспортных контейнеров снизилась на 15,6% - до 17 367 TEU. Переработка импортных контейнеров увеличилась на 21,4% - до 13 450 TEU.
СМП Ольвия переработал 30 TEU против 266 TEU годом ранее. Ренийский порт переработал 2 TEU.
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