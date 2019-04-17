Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 10 млрд гривен в 1-м квартале

Государственная служба финансового мониторинга в январе-марте текущего года обнаружила подозрительные операции на 10 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.

В 1-м квартале 2019 года Госфинмониторингом подготовлено 194 материала (из них 109 обобщенных материалов и 85 дополнительных обобщенных материалов), которые ориентированы в: органы прокуратуры - 24 материала; Государственную фискальную службу - 35 материалов; органы внутренних дел - 41 материал; Службу безопасности Украины - 59 материалов; Национальное антикоррупционное бюро - 35 материалов.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 10 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в соответствии с законодательством, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.