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Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 10 млрд гривен в 1-м квартале
12:16 17.04.2019 |
Государственная служба финансового мониторинга в январе-марте текущего года обнаружила подозрительные операции на 10 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.
В 1-м квартале 2019 года Госфинмониторингом подготовлено 194 материала (из них 109 обобщенных материалов и 85 дополнительных обобщенных материалов), которые ориентированы в: органы прокуратуры - 24 материала; Государственную фискальную службу - 35 материалов; органы внутренних дел - 41 материал; Службу безопасности Украины - 59 материалов; Национальное антикоррупционное бюро - 35 материалов.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 10 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в соответствии с законодательством, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
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