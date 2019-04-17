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Формирование экспертных групп для закупок лекарств впервые было публичным - Минздрав
08:40 17.04.2019 |
Процесс формирования экспертных групп для сопровождения государственных закупок произошел публично и по новым четким требованиям.
Об этом заявили в Минздраве, опровергая ложную информацию, распространенную в СМИ, по формированию экспертных групп для сопровождения государственных закупок лекарственных средств.
"В СМИ и соцсетях распространяется ложная информация о формировании экспертных групп для сопровождения государственных закупок и недостоверные заявления некоторых организаций о прозрачности этого процесса. На самом же деле впервые процесс формирования групп был публичным, абсолютно прозрачным и открытым, а открытое письмо о непрозрачности централизованных закупок лекарств подписали, в частности, представители тех организаций, которые не захотели раскрывать информацию о своем финансировании, возможную связь с фармацевтическими компаниями и потому получили отказ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подать документы могли все желающие.
"Это сделали 34 институты гражданского общества в отношении участия 42 представителей. По результатам отбора в 19 экспертных групп было включено 22 представители общественности от 19 институтов гражданского общества. Одним из ключевых критериев включения в экспертные группы было декларирование конфликта интересов и раскрытие данных о получении средств от производителей лекарственных средств и медицинских изделий. Эта европейская практика является крайне важной, ведь именно члены экспертных групп предоставляют рекомендации Минздраву относительно многих важных аспектов государственных закупок и фактически использования государственных средств", - подчеркнули в Минздраве.
Там проинформировали, что только 4 из 34 институтов гражданского общества не представили информацию об источниках финансирования
"Это, в частности, ОО «Ассоциация больных легочной гипертензией» (делегированный представитель - Оксана Александрова), ГС «Орфанные заболевания Украины» (делегированные представители - Татьяна Кулеша, Татьяна Заморская, Лариса Волошина), БФ «Запорука» (делегированный представитель - Наталья Онипко), БФ «Твоя Опора» (делегированный представитель - Валерия Татарчук). У нескольких общественных организаций информация об источниках финансирования не соответствовала перечню реализованных проектов, в частности, ОО «Вместе в будущее» (представитель Ирина Яценко)", - сообщили в Минздраве.
Там заверили, что ведомство готово повторно рассмотреть включение институтов гражданского общества в экспертные группы, если будет предоставлен полный перечень документов и источники финансирования.
"При формировании номенклатур, как и ранее, будет проходить процесс общественного обсуждения, а представители институтов гражданского общества будут иметь возможность в дальнейшем посещать заседания рабочих групп. Также в состав экспертных групп не включили врачей, которые получали средства от подавляющего большинства производителей лекарственных средств, МНН которых есть в номенклатуре. Такие специалисты будут находиться в постоянном конфликте интересов и не смогут приобщаться к обсуждениям и голосованиям, что сделает работу групп неэффективной", - заявили в Минздраве.
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