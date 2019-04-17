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Кабмин аккумулирует на дороги 55 миллиардов
08:15 17.04.2019 |
Правительство аккумулирует в 2019 году на восстановление дорог около 55 млрд грн, из них 14,6 млрд будут направлены на ремонт местных дорог.
Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал в Facebook.
"В этом году аккумулируем на восстановление дорог около 55 млрд грн, из них 14,6 млрд будут направлены на ремонт местных дорог", - написал он.
По словам Гройсмана, в Украине почти месяц тому назад начался сезон дорожных работ. Власти планируют продолжить финансирование важных инфраструктурных проектов - трасс GO Highway, Днипро - Решетиловка, Одесса - Рени, Запорожье - Мариуполь.
Премьер-министр напомнил о том, что за прошлый год удалось отремонтировать и построить 3 800 км украинских дорог. Это самый большой показатель за последние 14 лет.
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