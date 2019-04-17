К системе Электронный чек присоединились около 200 субъектов - ГФС

С сентября прошлого года к системе E-Receipt (Электронный чек), которая работает в тестовом режиме, присоединились около 200 субъектов хозяйствования, которые зарегистрировали более 300 касс.

Об этом в ответ на запрос Укринформа сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

"Система E-Receipt - это технологическое решение, которое является альтернативой традиционным регистраторам расчетных операций (РРО). Функциональные компоненты системы E-Receipt позволяют субъекту хозяйствования - продавцу, применяя персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, осуществлять регистрацию расчетных операций и передавать отчетную информацию (расчетные чеки) в ГФС, а покупателю - просматривать информацию относительно чеков в Электронном кабинете", - говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

Средства системы E-Receipt позволяют формировать электронный чек, использовать QR-код, в котором содержится информация о совершенной расчетной операции, присваивать чеку локальный и фискальный номера, которые являются уникальными, фискализировать чек на сервере ГФС, накладывать на него электронную подпись продавца и ГФС, визуализировать чек на устройстве продавца, передавать на устройство покупателя информацию в виде сообщения через электронную почту, SMS, Viber, WhatsApp, формировать Z-отчеты и передавать их на сервер ГФС.

Как сообщалось, разработка системы E-Receipt осуществляется ГФС в рамках реализации экспериментального проекта, начатого Минфином в июле 2018 года согласно постановлению Кабмина № 472 от 13 июня 2018 года "О реализации экспериментального проекта по регистрации и эксплуатации новейших моделей программных и/или программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций".

Срок реализации экспериментального проекта - 31 декабря 2019 года.