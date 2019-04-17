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Безработица в Украине в марте уменьшилась на 7% - до 340,7 тыс. человек
21:00 16.04.2019 |
Уровень безработицы в Украине в марте 2019 года уменьшился по сравнению с февралем этого года на 7,3% и составил 340,7 тыс., сообщила Государственная служба статистики.
Среди городского населения количество безработных составило 184,4 тыс. человек, среди сельского - 156,3 тыс. человек. Безработных женщин насчитывалось 189,6 тыс. человек, а безработных мужчин - 151,1 тыс. человек.
Количество вакансий в марте текущего года составило 100 тыс., что на 18% больше, чем месяцем ранее. Конкурс на одно вакантное место составил 3 человека.
Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, уровень безработицы в Украине в 2018 году снизился до 8,8% с 9,9%, зарегистрированных по итогам 2017 года, и составил 1,578 млн человек.
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