Финансовые новости
- |
- 17.04.19
- |
- 01:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине упростили регистрацию объектов строительства
16:14 16.04.2019 |
Кабинет министров упростил регистрацию о готовности строительного объекта к эксплуатации. Процесс будет занимать один день вместо десяти и будет проходить онлайн, сообщает замминистра регионального развития и ЖКУ Лев Парцхаладзе в Facebook.
Чтобы изменения вступили в силу, Минрегион должен разработать электронный кабинет, в котором можно будет оформлять соответствующие документы.
"Это важное изменение для улучшения бизнес-климата в Украине и повышения позиции в рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство", - отметил Парцхаладзе.В правительстве ожидают, что решение минимизирует коррупционные влияния чиновников на выдачу разрешений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|КС выдал первый обеспечительный приказ о запрете взыскивать квартиру автора конституционной жалобы как предмет ипотеки
|Смогут ли Порошенко и Зеленский создать широкую коалицию
|Нафтогаз не снизит цену на газ для населения
|Генпрокурор Луценко: Освобождение из-под стражи Савченко и Рубана не означает снятия обвинений
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин увеличил объем продаж ОВГЗ до 13,5 млрд грн за счет долларовых ОВГЗ с досрочным погашением
|Безработица в Украине в марте уменьшилась на 7% - до 340,7 тыс. человек
|ГФС подозревает АЗС Коломойского в уклонении от налогов
|КС выдал первый обеспечительный приказ о запрете взыскивать квартиру автора конституционной жалобы как предмет ипотеки
|В Украине упростили регистрацию объектов строительства
|Нефть перешла к росту в ожидании данных о запасах в США, Brent торгуется у $71,3 за баррель
Это интересно
|Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав
|Apple тратит по несколько миллионов долларов на разработку каждой игры для сервиса Arcade
|Volkswagen ID. Roomzz: электрический кроссовер с автопилотом четвёртого уровня
|Хакеры взломали почтовые сервисы Microsoft
|Крупнейший в мире самолет впервые поднялся в воздух
|Disney представила онлайн-кинотеатр Disney+
|Acer представила обновлённые игровые ноутбуки Predator Helios 700 и 300