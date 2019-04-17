Профильный комитет может рассмотреть на ближайшем заседании законопроект об увеличении максимального дохода для «единщиков»

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики на ближайшем заседании может рассмотреть законопроект №9533 об индексации граничного объема дохода, предусмотренного для плательщиков единого налога.

"...вчера у меня была встреча с предпринимателями, которые применяют упрощенную систему налогообложения... В результате согласились, что для второй группы налогоплательщиков единого налога можно внести изменения в части увеличения граничного объема реализованных товаров, услуг до 3 млн грн или даже до 4 млн грн", - написала глава комитета Нина Южанина в Facebook.

Все другие условия в данный момент следует оставить без изменений, добавила Н.Южанина.

В то же время, зарегистрированный в ВР 4 февраля 2019 года законопроект №9533, предполагает увеличение граничного объема доходов для физических лиц-предпринимателей - плательщиков единого налога первой группы с 300 тыс. грн до 1,5 млн грн, второй - с 1,5 млн грн до 10 млн грн, для третьей группы - с 5 млн грн до 40 млн грн, отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Как уточнила агентству "Интерфакс-Украина" помощница Н.Южаниной Ольга Германова, данный законопроект пока не внесен в порядок дня комитета.

"Однако он актуален, поэтому планируется вынести его на рассмотрение на следующем заседании комитета", - сообщила О.Германова.

На встрече бизнеса с президентом Украины Петром Порошенко Н.Южанина настаивала на необходимости сохранить упрощенную систему налогообложения.

"Гарантируют сохранение упрощенной системы", - сказала она.

Такую же позицию ранее озвучивал и кандидат на пост президента Владимир Зеленский.

