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Единый счет для зачисления таможенных платежей заработал на постоянной основе, - Минфин
10:45 16.04.2019 |
С 16 апреля единый счет для зачисления таможенных платежей заработал на постоянной основе.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Новый порядок перечисления в бюджет таможенных платежей позволяет значительно уменьшить время таможенного оформления товаров, ведь средства будут учитываться в одной карточке - лицевом счете субъекта ВЭД.
Ранее в каждой таможне был собственный счет для зачисления таможенных платежей, поэтому предприниматель осуществлял таможенное оформление в различных таможнях, вынужден был перечислять таможенные платежи на несколько отдельных счетов.
Единый счет упрощает эту процедуру, ведь предприятия смогут перечислять средства авансовых платежей на один счет ГФС, подавать таможенные декларации любой таможни и платить таможенные платежи по единому авансовому счету.
Как сообщали Українські Новини, решение о введении единого счета для зачисления таможенных платежей было принято в 2017 году и утверждено приказом Министерства финансов №898 от 01.11.2017 "Об утверждении Порядка перечисления в государственный бюджет таможенных и других платежей, которые вносятся до / или во время таможенного оформления".
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