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С 1 мая можно будет сменить оператора без смены номера телефона
09:39 16.04.2019 |
Услуга по переносу абонентских номеров для пользователей мобильной связи заработает с 1 мая.
Об этом говорится в ответе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на запрос "Зеркала недели".
В Нацкомиссии напомнили, что с 4 февраля по 30 апреля проходит опытная эксплуатация услуги перенесения абонентских номеров мобильными операторами совместно с госпредприятием "Украинский государственный центр радиочастот".
"Следующим шагом является внедрение переноса абонентских номеров на телекоммуникационных сетях мобильной связи с 1 мая", - сказано в документе.
Готовность к запуску услуги также подтвердили все крупнейшие операторы мобильной связи.
Как отмечает издание, внедрение услуги по переносу номера в Украине происходит на три года позже утвержденного графика и с опозданием на 20 лет по сравнению с другими странами.
В то же время, сейчас мобильные операторы при разворачивании 4G-сетей продолжают повышать тарифы и вынуждают абонентов платить все больше и больше. В этой ситуации возможность смены оператора с сохранением номера позволит пользователям показать несогласие с политикой оператора и сможет косвенно влиять на формирование тарифов и предоставление услуг.
Отметим, что дату запуска услуги сохранения номера после перехода к другому оператору неоднократно переносили.
До этого времени считалось, что услуга станет доступной с февраля 2019 года.
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