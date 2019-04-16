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Дефицит торговли Украины товарами в январе-феврале-2019 вырос на 4,5%
19:48 15.04.2019 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-феврале 2019 года увеличилось на 4,5% по сравнению с январем-февралем 2018 года - до $760 млн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период вырос на 7,9% - до $7,96 млрд, тогда как импорт - на 7,6%, до $8,715 млрд.
Госстат уточняет, что в феврале-2019 по сравнению с январем-2019 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 4,1% - до $4,195 млрд, тогда как импорта увеличился на 4% - до $5,05 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале также было негативным и составило $854,8 млн, что хуже показателя предыдущего месяца ($484,0 млн).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 202 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-феврале 2019г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Январь-февраль-2019 к январю-февралю-2018, %
|Импорт, млн $
|Январь-февраль-2019 к январю-февралю-2018, %
|Всего¹
|7955.3
|107.9
|8715.3
|107.6
|Животные, продукты животного происхождения
|188.6
|107.8
|163.1
|120.1
|Продукты растительного происхождения
|1985.2
|138.1
|372.3
|105.3
|- зерновые культуры
|1608.2
|162.1
|55.9
|89.7
|Жиры животного и растительного происхождения
|748.4
|106.8
|42.7
|112.0
|Готовые пищевые продукты
|538.8
|117.0
|340.4
|103.7
|Минеральные продукты
|682.8
|102.4
|1798.9
|97.2
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|145.0
|107.2
|1660.2
|96.6
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|270.5
|102.4
|1214.8
|98.1
|Фармацевтическая продукция
|32.1
|128.3
|313.5
|107.3
|Удобрения
|16.5
|93.1
|241.1
|114.0
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|91.8
|82.5
|494.1
|95.8
|Кожевенное сырье
|24.7
|86.2
|42.0
|95.9
|Древесина и изделия из нее
|237.7
|104.8
|40.0
|93.6
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|65.9
|80.2
|156.5
|95.4
|Текстильные материалы и изделия
|141.1
|104.6
|290.0
|102.1
|Обувь
|32.9
|97.8
|86.2
|149.3
|Изделия из камня, гипса, цемента
|56.5
|106.5
|94.5
|85.0
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|10.0
|127.6
|15.2
|138.3
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|1893.1
|95.9
|495.6
|101.9
|- черные металлы
|1657.5
|97.0
|175.2
|95.3
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|669.0
|91.6
|1738.6
|109.0
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|211.8
|82.8
|938.5
|105.9
|Электрические машины
|457.2
|96.4
|800.1
|112.9
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|94.2
|108.8
|1051.8
|177.1
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|15.8
|78.9
|983.4
|174.8
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|29.3
|132.8
|122.3
|97.8
|Разные промтовары
|130.6
|97.7
|1.6
|139.6
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения ООС.
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