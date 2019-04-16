Новые счета для уплаты ЕСВ заработают со 2 мая - Фискальная служба

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) сообщила о вступлении в силу новых счетов для уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) со 2 мая текущего года.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

"Со 2 мая 2019 года вступают в действие новые небюджетные счета 3719, открытые на имя территориальных органов Государственной фискальной службы Украины, для уплаты средств единого взноса и финансовых санкций в связи с проведением реорганизации территориальных органов ГФС", - сказано в сообщении.

Реестр счетов для уплаты налогоплательщиками ЕСВ размещен на официальном сайте Фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По информации Нацагентства Украины по вопросам государственной службы, документы для участия в конкурсе на должности руководителей налоговой и таможенной служб подали по 7 кандидатов.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.