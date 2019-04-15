Мораторий на землю имеет прямую связь с коррупцией - Порошенко

Президент Петр Порошенко считает, что введение в Украине моратория на землю имеет прямую связь с коррупцией. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса, передает корреспондент LIGA.net.

"Я считаю, что государство будет намного богаче, если будет введен рынок земли. Мораторий на землю имеет прямую связь с коррупцией. Но я твердо уверен, что мы обречены на внедрение рынка земли, и твердо убежден, что мы готовы к его запуску", - сказал Порошенко.

Ранее и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева заявила, что в Украине могут отменить мораторий на землю после избрания нового парламента - в 2020 году.

Парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений представил четыре варианта земельной реформы: регулируемый рынок, контролируемый рынок, поэтапный контролируемый рынок и либеральный рынок.

20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли до 2020 года.

Впервые запрет на продажу земель сельхозназначения в Украине был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий начал действовать как временная мера для обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли. Однако впоследствии Верховная Рада неоднократно продлевала мораторий.