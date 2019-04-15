KPMG в Украине запустила платформу онлайн-аукционов

Компания KPMG запустила первую в Украине международную платформу электронных аукционов с англоязычным интерфейсом KPMG Ukraine Auction Platform.

Как сообщает пресс-служба компании, KPMG в Украине присоединилась к сети операторов аукционов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по продаже активов неплатежеспособных банков, которые реализуются через систему электронных аукционов "ProZorro.Продажи".

Новая платформа KPMG Ukraine Auction Platform позволяет привлекать для участия в торгах ФГВФЛ не только украинских, но и международных инвесторов, что должно существенно оживить украинский рынок проблемных активов.

KPMG выступит в качестве ведущего консультанта для иностранных инвесторов в Украине и будет предоставлять услуги по процессу приобретения активов, в том числе, относительно начальной проверки документации. Кроме того, KPMG предлагает оценку инвестиционных возможностей, юридические, финансовые и налоговые консультации по приобретению активов.

"Запуск платформы электронных аукционов KPMG является позитивным сигналом для финансового рынка, ведь площадки, гарантирующие прозрачность электронной торговой системы, улучшают инвестиционную привлекательность проблемных активов и экономики Украины в целом", - отметил директор подразделения инвестиций и рынков капитала KPMG в Украине Юрий Федоров.