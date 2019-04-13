В Украине за год стремительно уменьшилось количество публичных акционерных обществ

По состоянию на первое апреля 2019 года в Украине количество публичных акционерных обществ уменьшилось на 20,7% по сравнению с 1 апреля 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В начале апреля текущего года в Украине насчитывалось 1 687 публичных акционерных обществ, на 20,7% меньше, чем годом ранее. Количество частных акционерных обществ за период с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года увеличилось на 3,9% (до 5 294), обществ с ограниченной ответственностью - на 9,6% (до 643 612), частных предприятий - на 0,2% (до 200 109), фермерских хозяйств - на 1,7% (до 46 053), коммунальных предприятий - на 11,3% (до 13 063), кооперативов - на 2,0% (до 27 636).

Впрочем, количество государственных предприятий в Украине с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года уменьшилась на 1,7% (до 3 811), иностранных предприятий - на 2,2% (до 635), кредитных союзов - на 0,8% (до 1 068), товарных бирж - на 0,6% (до 619). Количество негосударственных пенсионных фондов за указанный период осталась неизменным (74).