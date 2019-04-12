Морские порты Украины в I кв.-2019 увеличили перевалку грузов на 12,4% – АМПУ

Украинские порты в первом квартале 2019 года обработали около 37 млн тонн грузов, что почти на 4,1 млн тонн, или на 12,4%, превышает показатели за аналогичный период 2-18 года, сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ) в пятницу.

Согласно ее данным, наилучшую динамику показали хлебные грузы – 33,5% (свыше 13,7 млн тонн), руда – более 30% (7,8 млн тонн), подсолнечное масло – почти 6% (около 1,6 млн )тонн.

Обработка контейнерных грузов выросла более чем на 14% – до 223,5 тыс. TEU, отмечает АМПУ.

Администрация указывает, что с началом посевной кампании продолжается рост импорта химических и минеральных удобрений - как фасованных, так и сыпучих. Совокупный объем их перевалки за первый квартал 2019 года составил почти 640 тыс. тонн, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года.

Согласно отчету, как и в первом квартале 2018 года, рост перевалки обеспечил экспорт, который увеличился на 20,1%, или почти на 5 млн тонн, тогда как импорт и транзит, наоборот, сократились на 6,1% и 17,2% соответственно.

Среди портов по итогам января-марта-2019 абсолютным лидером по объему перевалки грузов стал порт "Южный" – 11,6 млн тонн, что почти на 19% больше, чем в январе-марте-2018.

Николаевский порт смог нарастить перевалку более чем на 26% – до 8,12 млн тонн, порт "Черноморск" добился роста на 23,4% – до 6,37 млн тонн, Одесский – на 5,1%, до 6,22 млн тонн, Херсонский – на 40,1%, до 0,92 млн тонн, Ренийский – на 12,1%, до 0,45 млн тонн.

Объем перевалки расположенных на Азовском море Мариупольского и Бердянского портов уменьшились соответственно на 4,9% и 27,4% – до 1,27 млн тонн и 0,26 млн тонн.

Измаильский порт в первом квартале этого года сократил перевалку на 16,5% – до 1,12 млн тонн, а порт "Ольвия" – почти в 2,5 раза, до 0,58 млн тонн.

АМПУ уточняет, что в течение первого квартала 2019 года морские порты Украины обработали 2,838 тыс. судов, что лишь на 15 судозаходов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидеры по росту количества судозаходов - Херсон, "Ольвия" и "Черноморск".

Администрация указывает, что в первом квартале 2019 года благодаря хорошей погоде удалось более чем в восемь раз увеличить количество судопроходов по Днепру – до 665. Это дало возможность перевезти 723,9 тыс. тонн грузов, что в 7,7 раза превышает показатель первого квартала прошлого года. Среди грузов, которые перевозились по Днепру, большинство традиционно составляют зерновые — 388,8 тыс. тонн.

Услугами водного транспорта в портах "Одесса" и "Черноморск" в январе-марте 2019 года воспользовалось 11,37 тыс. пассажиров, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Преимущественно это пассажиры паромной переправы в Черноморске.