МЭРТ расширило список участников программы поддержки сельхозмашиностроения

Комиссия при Минэкономразвития расширила список участников государственной программы поддержки сельхозмашиностроения, которые соответствуют критериям для получения компенсации.

Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

"Комиссия по формированию перечня отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет средств государственного бюджета при Минэкономразвития провела очередное заседание, на котором оценила выполнение Программы за 2018 год и расширила перечень техники и оборудования для агропромышленного комплекса, которые отвечают критериям для получения компенсации", - говорится в сообщении.

По словам первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, в 2018 году украинские аграрии купили 17182 единиц украинской сельхозтехники на сумму 4,4 млрд гривень благодаря этой программе.

"А еще на 38% возросло количество машиностроительных предприятий, которые производят технику и оборудование для АПК, при чем 1/3 всей украинской техники и оборудования приобретается в рамках проводимой нами программы", - сказал Кубив.

Первый вице-премьер-министр добавил, что комиссия получила многочисленные обращения от производителей с просьбой расширить перечень техники и оборудования и увеличить количество участников программы. Поэтому на своем заседании комиссия изучила полученные заявки на соответствие сельхозтехники и оборудования критериям участия в программе и обновила на 2019 год перечень производителей и номенклатуру техники и оборудования, соответствующих условиям программы.

"На старте критериям программы отвечали только 40 заводов - производителей сельхозтехники, а в прошлом году - уже 141 предприятие. При том, что требования к локализации выросли с 35% до 55% на 2019 год. В начале было менее 800 наименований техники и оборудования, а в 2018 году стало 9250 наименований. Благодаря программе создано 5 тысяч дополнительных рабочих мест, а поступления в бюджеты всех уровней составили 1,6 млрд гривень. Как видите программа действует!", - подчеркнул Кубив.

По итогам заседания комиссия утвердила обновленный перечень производителей и расширила перечень техники и оборудования, которые отвечают критериям Программы поддержки 163 заводы и 11374 наименований.