Финансовые новости
- |
- 12.04.19
- |
- 12:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
МЭРТ расширило список участников программы поддержки сельхозмашиностроения
11:52 12.04.2019 |
Комиссия при Минэкономразвития расширила список участников государственной программы поддержки сельхозмашиностроения, которые соответствуют критериям для получения компенсации.
Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.
"Комиссия по формированию перечня отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет средств государственного бюджета при Минэкономразвития провела очередное заседание, на котором оценила выполнение Программы за 2018 год и расширила перечень техники и оборудования для агропромышленного комплекса, которые отвечают критериям для получения компенсации", - говорится в сообщении.
По словам первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, в 2018 году украинские аграрии купили 17182 единиц украинской сельхозтехники на сумму 4,4 млрд гривень благодаря этой программе.
"А еще на 38% возросло количество машиностроительных предприятий, которые производят технику и оборудование для АПК, при чем 1/3 всей украинской техники и оборудования приобретается в рамках проводимой нами программы", - сказал Кубив.
Первый вице-премьер-министр добавил, что комиссия получила многочисленные обращения от производителей с просьбой расширить перечень техники и оборудования и увеличить количество участников программы. Поэтому на своем заседании комиссия изучила полученные заявки на соответствие сельхозтехники и оборудования критериям участия в программе и обновила на 2019 год перечень производителей и номенклатуру техники и оборудования, соответствующих условиям программы.
"На старте критериям программы отвечали только 40 заводов - производителей сельхозтехники, а в прошлом году - уже 141 предприятие. При том, что требования к локализации выросли с 35% до 55% на 2019 год. В начале было менее 800 наименований техники и оборудования, а в 2018 году стало 9250 наименований. Благодаря программе создано 5 тысяч дополнительных рабочих мест, а поступления в бюджеты всех уровней составили 1,6 млрд гривень. Как видите программа действует!", - подчеркнул Кубив.
По итогам заседания комиссия утвердила обновленный перечень производителей и расширила перечень техники и оборудования, которые отвечают критериям Программы поддержки 163 заводы и 11374 наименований.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Несмотря на выборы. Сколько военной помощи от США получила Украина в последние дни
|Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом
|Банкирам и коллекторам запретили вламываться к должникам без второго постановления суда
|Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бензин А-95 на АЗС Киевской области подорожал в среднем на 15 копеек
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 12.04.19
|Укрзализныця инициирует изменения в Налоговый кодекс
|В Украине запустили программу по подготовке энергоаудиторов
|Корпоративные продажи охватили 31% рынка новых легковых авто
|Реализованная в Украине судебная реформа является беспрецедентной и давно ожидаемой - представитель Совета Европы
Это интересно
|Представлен Samsung Galaxy A80 с камерой-перевертышем, Snapdragon 730 и немалой ценой
|Названа самая продаваемая модель смартфона в Китае
|В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо
|Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X
|Тайна золота республиканской Испании
|Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана
|6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос