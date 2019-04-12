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Укрзализныця инициирует изменения в Налоговый кодекс
"Укрзализныця" выступает за установление фиксированных ставок налога для земель железнодорожного транспорта и инициирует изменения в Налоговый кодекс.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
"АО «Укрзализныця» инициирует изменения в Налоговый кодекс Украины. Предлагается на земельные участки, относящиеся к землям железнодорожного транспорта, установить фиксированный налог. В последней редакции Налогового кодекса железнодорожная отрасль полностью лишена льготы по уплате земельного налога, что повлекло значительный рост расходных статей государственной компании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Укрзализныця", в частности, предлагает установить налог на земельные участки в размере 0,25 % от их нормативной денежной оценки в случае, если нормативная денежная оценка земель проведена, и 0,25 % от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области в случае, если нормативная денежная оценка не проведена. С такой инициативой компания обратилась в профильные комитеты Верховной Рады Украины.
«Возникла абсурдная ситуация, когда Укрзализныця лишена льготы по уплате налогов за пользование землей, на которой проложены рельсы и находятся инфраструктурные объекты. Следует отметить, что за рубежом железнодорожные пути не облагаются никаким налогом. Это касается не только развитых стран Запада, но и соседних Польши и Беларуси. К сожалению, в Украине такая опция не действует в отношении железнодорожного транспорта. С другой стороны, например, земли дорожного хозяйства автомобильных дорог общего пользования вообще не подлежат налогообложению, что создает неравные условия и нарушает принципы справедливости налогообложения», - прокомментировал директор по экономике и финансам АО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев.
В компании убеждены, что увеличение расходов с 1,2 млрд грн (уплачено в 2018 году) до 4,2 млрд грн за 2019 год создаст предпосылки для экономически необоснованного занижения рентабельности деятельности железнодорожного транспорта и снижения инвестиционной привлекательности отрасли. «Надо принимать решения и становиться на цивилизованный путь уменьшения, а затем полного освобождения железной дороги от уплаты земельного налога. В случае не урегулирования этих вопросов, предприятия железнодорожного транспорта получат увеличение расходов и будут вынуждены увеличивать тарифы на свои услуги», - отметил Рязанцев.
Сейчас уплата земельного налога на 2019 год для Укрзализныци запланирована в сумме почти 4,2 млрд грн. Это больше на 3 млрд грн, или в 4,5 раза, чем планировалось.
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