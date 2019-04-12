В Украине запустили программу по подготовке энергоаудиторов

В Украине стартовала программа по подготовке энергоаудиторов на базе высших учебных заведений.

Об этом во время запуска программы по подготовке энергоаудиторов на базе высших учебных заведений в НТУУ "КПИ им. Сикорского" сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Начинается масштабный проект подготовки энергоаудиторов в Украине. В 2017 году были подписаны два очень важных закона - занон о Фонде энергоэффективности и закон об энергоэффективности зданий. Подписав эти законы, Президент Порошенко запустил те программы, которые Украина ждала все годы независимости. Он сказал, что энергоэффективность равна энергонезависимости. Это основные факторы, которые сегодня влияют на скорость развития страны", - подчеркнул Зубко.

Он отметил, что именно от компетентности будущих энергоаудиторов будет зависеть, насколько быстро будет продвигаться реформа энергоэффективности вперед. Без подготовки энергоаудиторов, без качественного анализа потребления ресурсов двигаться вперед по пути внедрения реформы невозможно.

"Инженерный потенциал Украины огромный. Но за годы независимости мы постоянно оказывались в ситуации, где нам говорили: "Газ будет дешевый". В то же время мы на единицу валовой продукции тратим в 2-3 раза больше энергоресурсов, чем любая страна ЕС, в жилом секторе - в 4 раза больше, чем любая страна ЕС. У нас 200 кВт на 1 м квадратный ежегодно, в Польше это 75 кВт, в Германии - 50 кВт. Мы, как Украинцы, будем ставить себе амбициозные цели", - рассказал Зубко.

Он напомнил, что Украина, двигаясь по пути евроинтеграции, должна выполнить конкретные маршрутные карты, принять законодательную базу.

"Мы ждем от парламента рамочный закон об энергоэффективности, который даст ответы относительно жилого сектора, транспорта, промышленности. Мы хотим, чтобы украинская продукция была конкурентоспособной на рынках ЕС, для этого надо сокращать потребление энергоресурсов", - добавил Зубко.