Корпоративные продажи охватили 31% рынка новых легковых авто

В первом квартале 2019 года в Украине юридическими лицами было куплено 5,6 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, корпоративные клиенты заняли 31% рынка новых авто, сообщает Укравтопром.

Чаще всего с января по март на юрлиц оформлялись автомобили марки Renault - 1333 шт. Самым популярным автомобилем этой французской марки у корпоративных клиентов был Renault Duster, в его зачете 703 регистрации за три месяца.

Второй по количеству продаж юридическим лицам стала японская марка Toyota с квартальным результатом 793 машины, каждой пятой из которых была Toyota Camry.

На третьем месте Skoda - 727 шт. Лидером корпоративных продаж у Шкоды стала модель Skoda Octavia - 308 шт.

Также в десятку самых популярных брендов у юр.лиц по итогам первого квартала 2019 года стали: Volkswagen - 559 шт.; Hyundai - 201 шт.; Nissan - 191 шт.; Audi - 169 шт.; Peugeot - 158 шт.; BMW - 152 шт.; KIA - 145 шт.