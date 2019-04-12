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Китай дает Украине $30 миллионов безоплатной помощи
09:05 12.04.2019 |
Украина и Китай подписали Соглашение, по условиям которого Украина получит бесплатную технико-экономическую помощь в размере 200 млн китайских юаней ($29,7 млн).
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
"11 апреля первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал Соглашение между правительством Украины и правительством Китая, по условиям которого Украина получит бесплатную технико-экономическую помощь в размере 200 млн китайских юаней ($29,7 млн)", - говорится в сообщении.
В Минэкономразвития отметили, что это самая большая сумма единовременной бесплатной помощи Украине со стороны Китая за 27 лет независимости Украины.
Средства технико-экономической помощи Украине будут направлены правительством Китая для оказания технической помощи в виде специальных аварийно-спасательных машин и оборудования для нужд Государственной службы Украины (ГСЧС Украины).
Так, в течение 2019 - 2020 лет ГСЧС должна получить более 50 единиц оборудования и техники, в частности, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей для проведения аварийно-спасательных работ.
Китайская народная республика также направит в Украину специалистов для настройки работы и технического обслуживания предоставленного оборудования.
Подписанное межправительственное Соглашение также предусматривает предоставление оборудования для синхронного перевода и конференц-системы Минэкономразвития, а также реализацию других согласованных межправительственных проектов Украина-Китай.
Как известно, указанная техническая помощь привлечена Минэкономразвития в рамках заседания украинско-китайской Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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