Китай дает Украине $30 миллионов безоплатной помощи

Украина и Китай подписали Соглашение, по условиям которого Украина получит бесплатную технико-экономическую помощь в размере 200 млн китайских юаней ($29,7 млн).

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"11 апреля первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал Соглашение между правительством Украины и правительством Китая, по условиям которого Украина получит бесплатную технико-экономическую помощь в размере 200 млн китайских юаней ($29,7 млн)", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отметили, что это самая большая сумма единовременной бесплатной помощи Украине со стороны Китая за 27 лет независимости Украины.

Средства технико-экономической помощи Украине будут направлены правительством Китая для оказания технической помощи в виде специальных аварийно-спасательных машин и оборудования для нужд Государственной службы Украины (ГСЧС Украины).

Так, в течение 2019 - 2020 лет ГСЧС должна получить более 50 единиц оборудования и техники, в частности, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей для проведения аварийно-спасательных работ.

Китайская народная республика также направит в Украину специалистов для настройки работы и технического обслуживания предоставленного оборудования.

Подписанное межправительственное Соглашение также предусматривает предоставление оборудования для синхронного перевода и конференц-системы Минэкономразвития, а также реализацию других согласованных межправительственных проектов Украина-Китай.

Как известно, указанная техническая помощь привлечена Минэкономразвития в рамках заседания украинско-китайской Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.