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Украина стала продавать больше товаров в Евросоюз и меньше - в страны СНГ
08:25 12.04.2019 |
Товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в первом квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, вырос на 6% - до 11,149 млрд долл.
Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы, экспорт из Украины в страны ЕС за указанный период вырос на 3% - до 5,240 млрд долл., импорт - на 9%, до 5,909 млрд долл.
Согласно данным ГФС, товарооборот между Украиной и странами СНГ в первом квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сократился на 5% - до 4,300 млрд долл. При этом экспорт в страны СНГ сократился на 6% - до 1,515 млрд долл., импорт - на 4%, до 2,785 млрд долл.
В целом оборот внешней торговли товарами в Украине в первом квартале 2019 года вырос на 8% - до 25,937 млрд долл., в том числе экспорт вырос на 7% - до 12,272 млрд долл., импорт - на 8%, до 13,666 млрд долл.
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