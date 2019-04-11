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Украинцы задекларировали вдвое больше доходов, чем год назад
17:40 11.04.2019 |
По результатам первого квартала текущего года украинцы задекларировали 24 млрд грн доходов, это на 97% больше, чем на 1 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
Сумма НДФЛ к уплате в этом году - 577 млн грн, или 17,8% к результатам трех месяцев прошлого года, военного сбора к уплате 85 млн грн, что на 70% больше, чем в предыдущем году.
Количество поданных деклараций на начало апреля составило 201 300, что на 54% превышает соответствующий показатель прошлого года.
Больше всего декларировали унаследованное или полученное в дар имущество (3,7 млрд грн), доходы от продажи движимого и недвижимого имущества (1,8 млрд грн ), иностранных доходов (1,1 млрд грн) и других доходов, подлежащих налогооблажению (3,5 млрд грн).
Доходы свыше 1 млн грн задекларировали 2067 граждан.
Самые большие суммы задекларировали киевляне (6,7 млрд грн) и жители Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд грн) областей.
Самые большой прирост задекларированных сумм по сравнению с первым кварталом прошлого года показали Закарпатье (327%), Донецкая (274%), Одесская (240%) и Полтавская (210%) области.
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