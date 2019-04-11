На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн, - Минобороны

Оснащение войск современными образцами вооружения и военной техники является одним из бесспорных приоритетов в развитии Вооруженных сил Украины, на эти цели в 2019 году предусмотрено 11,5 млрд грн, сообщил заместитель директора департамента финансов Минобороны Украины Сергей Винник.

На брифинге в четверг в Киеве он сообщил, что в 2018 году благодаря выделенному финансовому ресурсу на эти цели были существенно улучшены качественные характеристики отдельных образцов ракетно-артиллерийского вооружения украинского производства, что подтверждено недавно проведенными испытаниями.

По его словам, в 2019 году эта работа продолжится. В частности, планируется дальнейшее совершенствование этого вооружения, его серийное производство и закупка для нужд ВСУ.

Так, в этом году на закупку и модернизацию вооружения и военной техники под выделенный ресурс в размере 11,5 млрд грн планируется поставить для нужд обороны более 800 ед. автомобильной техники, 600 ед. техники связи, более 270 ед. ракетно-артиллерийского вооружения, более 200 ед. бронетанкового вооружения и техники, 3 тыс. ед. стрелкового оружия, а также другое вооружение и военная техника.

"Кроме того, в интересах Вооруженных сил Украины запланировано 20 опытно-конструкторских работ", - сообщил С.Винник, добавив, что в текущем году под выделенный ресурс в размере 4 млрд грн предполагается отремонтировать более 5 тыс. ед. вооружения и военной техники.

