В январе-марте доходы местных бюджетов выросли на 17,2% до 60,4 млрд гривен

В январе-марте 2019 года по сравнению с январем-мартом 2018 года доходы местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) выросли на 17,2%, или на 8,862 млрд гривен до 60,435 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

При этом поступления от налога на доходы физических лиц составили 35,875 млрд гривен, что на 23% больше по сравнению с январем-мартом прошлого года.

Поступления от единого налога выросли на 22,8% до 8,819 млрд гривен, от платы за землю - на 23% до 7,58 млрд гривен, от налога на недвижимое имущество - на 34,1% до 899,8 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом доходы местных бюджетов выросли на 22%, или на 44 млрд гривен до 234 млрд гривен.