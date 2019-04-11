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Кабмин объявил конкурс на разработку по СРП участка «Дельфин» на шельфе Черного моря
12:48 11.04.2019 |
Кабинет министров Украины объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции (СРП).
Соответствующее постановление правительства от 6 марта 2019 года (№271) обнародовано в правительственном издании "Урядовый курьер".
Срок действия СРП - 50 лет. Победитель конкурса должен обеспечить геологическое изучение недр на участке, включая бурение не менее пяти скважин на протяжении первого этапа (пяти лет) геологоразведочных работ. Минимальный объем инвестиций, который должен быть осуществлен в данный период будет определен по результатам конкурса, но должен составлять не менее 1,5 млрд грн.
Максимальная часть компенсационной продукции, за счет которой инвестору могут быть компенсированы его расходы - 70% от общего объема произведенной продукции. Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема.
С целью содействия добросовестной конкуренции к участию в конкурсе не допускаются лица, которые имеют спецразрешения на пользование недрами, но не выполняют надлежащим образом программы работ на участках недр.
Как сообщалось, инициатива о разработке участка "Дельфин" принадлежит компании Frontera Resources, занимающейся разведкой и добычей газа и нефти.
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