МВФ ожидает сокращения уровня госдолга Украины к ВВП до 62% в 2019 г

Отношение совокупного госдолга Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) после снижения с 71,9% ВВП в 2017 году до 63,9% в 2018 году по итогам нынешнего года уменьшится до 62%, такой прогноз содержится в обновленном World Economic Outlook (WEO), обнародованном Международным валютным фондом.

Согласно ему, этот показатель продолжит сокращаться и в последующие годы: в 2020 году – до 57,9%, в 2021 году – до 53,8% ВВП, в 2022 году – до 49,8% ВВП, в 2023 году – 46,2%и в 2024 году – до 43,7%.

В то же время в абсолютном выражении совокупный госдолг продолжит расти, считают эксперты МВФ. По их оценкам, по итогам этого года он достигнет 2,4 трлн грн, следующего – 2,55 трлн грн, а в конце 2024 года составит 2,89 трлн грн.

Министр финансов Оксана Маркарова в ночь на среду сообщила, что в обновленной Среднесрочной стратегии управления госдолгом на три года, которую подготовил Минфин ставятся более амбициозные цели по уменьшению прямого госдолга к ВВП уже до 50,5% к концу этого года и до 41,4% за три года и более быстрого развития локального рынка заимствований.

Как сообщалось со ссылкой на Минфин, соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга Украины к ВВП за 2018 год снизилось до 62,7% с 71,8%, в том числе прямого – с 62% до 52,3%.

В абсолютном выражении совокупный госдолг Украины в 2018 году возрос на 1,3% – до 2,169 трлн грн, а в долларовом – на 2,5%, до $78,32 млрд.