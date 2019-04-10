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В Украине продолжится ликвидация советских ГОСТов
19:55 10.04.2019 |
Украине в этом году ликвидирует около 3000 советских государственных технических стандартов, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
По словам первого вице-премьер-министра Степана Кубива, с 2016 года в Украине ликвидировано 90% советских ГОСТов. "Вместо этого мы разработали и приняли 5105 национальных стандартов, и теперь 91% гармонизированы со стандартами ЕС. В 2019 году планируем принять еще 3000 стандартов", - заявил он.
Кубив также отметил, что с 2018 года Украина приобрела полноправное членство в Метрической конвенции, что открывает дополнительные возможности для экспорта.
"С момента обретения полноправного членства Украины в Метрической конвенции мы получили признание украинской системы измерений и ее соответствия международным требованиям со стороны всех 59 стран-членов конвенции. Это обязательное условие, чтобы Украина приобрела полноправное членство в Международной организации законодательной метрологии и продолжала работу над заключением Соглашения с ЕС об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров", - пояснил первый вице-премьер-министра.
Большинство технических стандартов Советского Союза - так называемые ГОСТы, утратили силу в Украине с 1 января 2019 года. Всего отменено 12090 советских ГОСТов.
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