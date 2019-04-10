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За работу для людей с инвалидностью будут давать компенсацию
17:15 10.04.2019 |
Кабинет министров урегулировал механизм финансирования мер по содействию трудоустройству людей с инвалидностью и компенсации расходов работодателей. Решение было принято на заседании 10 апреля, сообщает пресс-служба правительства.
Компенсировать затраты компаний, нанимающих людей с инвалидностью, предлагают за счет штрафов и пени другим работодателям, которые не выполняют норму по трудоустройству таких людей.
Эти средства могут быть направлены на компенсацию единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование за трудоустройство безработных граждан с инвалидностью, включая тех, кто недостаточно конкурентоспособен на рынке труда.
Также их могут использовать для оплаты труда людей с инвалидностью, на их переподготовку и повышение квалификации.
Напомним, что 1 апреля в Украине вступили в силу государственные строительные нормы об инклюзивности зданий. Они обязывают работодателей проектировать и обустраивать рабочие места для людей с инвалидностью.
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