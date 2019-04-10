Цены производителей в Украине в марте снизились на 1% – Госстат

Цены в промышленности Украины в марте снизились на 1% после роста по 1% в феврале и январе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам марта рост цен в промышленности вновь замедлился: до 8,9% с 10,2% - в феврале, 10,4% - в январе, 14,2% – по итогам декабря.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей за март 2019 года снизились на 1,4%, тогда как при поставках за пределы страны они выросли на 1%.

Основной причиной уменьшения цен в марте стало их снижение в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 5,2%, отмечает ведомство.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 1,9%, в частности, в добыче железных руд – на 6,2%.

В перерабатывающей промышленности цены увеличились на 0,4%. Рост цен произошел в производстве молочных продуктов (на 1,1%), кокса и нефтепереработке (на 3,3%), металлургии (на 0,7%), производстве химических веществ (на 0,7%).

Подешевели мясо и мясные продукты (на 0,1%), сахар (на 1,4%), а также производство бумаги и полиграфической деятельности на 0,1%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2019 г.¹ к февралю 2019 г., %

Всего в марте 2019-к февралю 2019 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 99.0 98.6 101.0 Добывающая промышленность и разработка карьеров 101.9 100.7 105.7 Добыча каменного угля Добыча сырой нефти и природного газа 98.1 98.1 - Добыча металлических руд 106.2 106.4 106.0 Перерабатывающая промышленность 100.4 100.5 100.1 Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий производство мяса и мясных продуктов 99.9 99.8 101.6 производство молочных продуктов 101.1 101.2 99.9 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100.7 100.6 100.9 производство сахара 98.6 98.9 … 2 производство напитков 100.5 100.5 99.5 Текстильное производство; производство одежды. кожи. кожаных изделий и других материалов 101.6 101.3 103.1 Производство изделий из дерева. производство бумаги и полиграфическая деятельность 99.9 100.3 99.1 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 103.3 103.7 85.6 Производство химических веществ и химической продукции 100.7 100.5 101.4 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100.9 101.0 100.0 Производство резиновых и пластмассовых изделий. другой неметаллической минеральной продукции 100.7 100.8 99.8 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. кроме производства машин и оборудования 100.7 100.5 100.9 Машиностроение 99.3 99.2 99.9 Производство компьютеров. электронной и оптической продукции 100.3 100.5 99.7 Производство электрооборудования 97.4 97.0 99.2 Производство машин и оборудования. не внесенных к другим группам 100.1 100.2 100.1 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов. других транспортных средств 99.5 99.4 99.9 Поставки электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 94.8 94.8 - Товары промежуточного потребления 101.5 101.4 101.8 Инвестиционные товары 99.7 99.6 100.0 Потребительские товары краткосрочного пользования 99.8 100.0 99.1 Потребительские товары длительного пользования 100.8 100.2 101.9 Энергия 96.4 96.4 85.6

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат



Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2019 года¹ к марту 2018 г., %

Всего в марте 2019-к марту 2018 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 108.9 111.1 100.0 Добывающая промышленность и разработка карьеров 114.4 114.8 112.6 Добыча каменного угля 111.1 111.1 - Добыча сырой нефти и природного газа 119.7 119.7 - Добыча металлических руд 110.0 108.1 111.5 Перерабатывающая промышленность 102.8 105.1 97.4 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 104.4 105.4 100.6 производство мяса и мясных продуктов 100.0 100.0 101.0 производство молочных продуктов 111.4 111.6 104.6 производство хлеба и хлебобулочных изделий 114.7 115.3 106.0 производство сахара 93.0 93.0 … 2 производство напитков 113.3 113.3 112.5 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 108.9 108.4 111.9 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 104.8 106.4 101.3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 107.3 108.1 77.3 Производство химических веществ и химической продукции 103.4 105.2 97.3 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 115.2 116.4 103.5 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 109.5 110.5 102.3 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 95.0 95.9 94.2 Машиностроение 105.2 107.4 100.8 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 105.6 107.9 99.0 Производство электрооборудования 100.6 101.4 98.6 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 104.5 106.3 101.4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 109.2 111.3 101.6 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 119.0 119.0 - Товары промежуточного потребления 101.9 103.6 99.8 Инвестиционные товары 106.7 108.0 101.8 Потребительские товары краткосрочного пользования 104.9 105.7 100.6 Потребительские товары длительного пользования 105.6 109.3 100.2 Энергия 117.3 117.4 77.4

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат