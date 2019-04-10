Цены производителей в Украине в марте снизились на 1% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам марта рост цен в промышленности вновь замедлился: до 8,9% с 10,2% - в феврале, 10,4% - в январе, 14,2% – по итогам декабря.
Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей за март 2019 года снизились на 1,4%, тогда как при поставках за пределы страны они выросли на 1%.
Основной причиной уменьшения цен в марте стало их снижение в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 5,2%, отмечает ведомство.
По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 1,9%, в частности, в добыче железных руд – на 6,2%.
В перерабатывающей промышленности цены увеличились на 0,4%. Рост цен произошел в производстве молочных продуктов (на 1,1%), кокса и нефтепереработке (на 3,3%), металлургии (на 0,7%), производстве химических веществ (на 0,7%).
Подешевели мясо и мясные продукты (на 0,1%), сахар (на 1,4%), а также производство бумаги и полиграфической деятельности на 0,1%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2019 г.¹ к февралю 2019 г., %
|Всего в марте 2019-к февралю 2019
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|99.0
|98.6
|101.0
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|101.9
|100.7
|105.7
|Добыча каменного угля
|Добыча сырой нефти и природного газа
|98.1
|98.1
|-
|Добыча металлических руд
|106.2
|106.4
|106.0
|Перерабатывающая промышленность
|100.4
|100.5
|100.1
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|производство мяса и мясных продуктов
|99.9
|99.8
|101.6
|производство молочных продуктов
|101.1
|101.2
|99.9
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100.7
|100.6
|100.9
|производство сахара
|98.6
|98.9
|… 2
|производство напитков
|100.5
|100.5
|99.5
|Текстильное производство; производство одежды. кожи. кожаных изделий и других материалов
|101.6
|101.3
|103.1
|Производство изделий из дерева. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|99.9
|100.3
|99.1
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|103.3
|103.7
|85.6
|Производство химических веществ и химической продукции
|100.7
|100.5
|101.4
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100.9
|101.0
|100.0
|Производство резиновых и пластмассовых изделий. другой неметаллической минеральной продукции
|100.7
|100.8
|99.8
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. кроме производства машин и оборудования
|100.7
|100.5
|100.9
|Машиностроение
|99.3
|99.2
|99.9
|Производство компьютеров. электронной и оптической продукции
|100.3
|100.5
|99.7
|Производство электрооборудования
|97.4
|97.0
|99.2
|Производство машин и оборудования. не внесенных к другим группам
|100.1
|100.2
|100.1
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов. других транспортных средств
|99.5
|99.4
|99.9
|Поставки электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|94.8
|94.8
|-
|Товары промежуточного потребления
|101.5
|101.4
|101.8
|Инвестиционные товары
|99.7
|99.6
|100.0
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|99.8
|100.0
|99.1
|Потребительские товары длительного пользования
|100.8
|100.2
|101.9
|Энергия
|96.4
|96.4
|85.6
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат
Изменение цен производителей промышленной продукции в марте 2019 года¹ к марту 2018 г., %
|Всего в марте 2019-к марту 2018
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|108.9
|111.1
|100.0
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|114.4
|114.8
|112.6
|Добыча каменного угля
|111.1
|111.1
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|119.7
|119.7
|-
|Добыча металлических руд
|110.0
|108.1
|111.5
|Перерабатывающая промышленность
|102.8
|105.1
|97.4
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|104.4
|105.4
|100.6
|производство мяса и мясных продуктов
|100.0
|100.0
|101.0
|производство молочных продуктов
|111.4
|111.6
|104.6
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|114.7
|115.3
|106.0
|производство сахара
|93.0
|93.0
|… 2
|производство напитков
|113.3
|113.3
|112.5
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|108.9
|108.4
|111.9
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|104.8
|106.4
|101.3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|107.3
|108.1
|77.3
|Производство химических веществ и химической продукции
|103.4
|105.2
|97.3
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|115.2
|116.4
|103.5
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|109.5
|110.5
|102.3
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|95.0
|95.9
|94.2
|Машиностроение
|105.2
|107.4
|100.8
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|105.6
|107.9
|99.0
|Производство электрооборудования
|100.6
|101.4
|98.6
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|104.5
|106.3
|101.4
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|109.2
|111.3
|101.6
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|119.0
|119.0
|-
|Товары промежуточного потребления
|101.9
|103.6
|99.8
|Инвестиционные товары
|106.7
|108.0
|101.8
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|104.9
|105.7
|100.6
|Потребительские товары длительного пользования
|105.6
|109.3
|100.2
|Энергия
|117.3
|117.4
|77.4
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат