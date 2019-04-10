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Кабмин расширил перечень запрещенных товаров из РФ
13:21 10.04.2019 |
Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, на поставку которых введено эмбарго, включив в него банки для консервирования, бутылки и стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков.
Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду, дополнив перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, первоначально утвержденный им в декабре 2015 года.
Согласно проекту постановления, в перечень внесены банки для консервирования (стерилизационные банки), бутылки для пищевых продуктов и напитков из бесцветного и цветного стекла емкостью от 0,15 л до 2,5 л и более, а также стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков различной емкости.
Помимо этого, еще одним постановлением в список запрещенных к ввозу из РФ товаров внесены формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек грузовых вагонов, электроаппаратура для коммутации или защиты электрических кругов (реле), используемая в устройствах железнодорожной автоматики сигнализации и связи (за исключением нескольких типов реле).
В постановлении указывается, что при применении перечня электроаппаратуры для коммутации необходимо руководствоваться кодом УКТВЭД и названием товара.
Помимо этого в перечень включены электрические проводники для напряжения более 1 тыс. В.
Постановления вступают в силу через 10 дней со дня опубликования.
Как сообщалось, первый перечень запретных товаров Кабмин утвердил 30 декабря 2015 года. Под эмбарго попали поставки продуктов питания: мяса, рыбы, ряд молочных продуктов, плавленых сыров, кофе, чая, пищевых смесей, кондитерских и хлебобулочных изделий, продуктов детского питания, макаронных изделий, соусов; вкусовых добавок и приправ, пива, спирта, водки, корма для собак, сигарет с фильтром.
Помимо этого, в предложенном перечне хлористый калий с содержанием калия, инсектициды, фунгициды, гербициды, средства, предотвращающих прорастание ростков и регуляторы роста растений, родентициды, оболочки искусственные для колбасных изделий, оборудование для железных дорог или трамвайных путей и локомотивы дизель-электрические.
Затем этот перечень дополнялся рядом других товаров.
Россия с 1 января 2016 г. распространила действие продовольственного эмбарго на Украину. Это предусмотрено постановлением правительства РФ от 21 декабря 2015 года о распространении на Украину ответных экономических мер в связи с ее присоединением к антироссийским санкциям.
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