Кабмин продлил сроки проекта по электронным земельным торгам до 31 декабря

Кабинет Министров продлил сроки реализации пилотного проекта по внедрению электронных земельных торгов до 31 декабря 2019 года.

Соответственное постановление принято на заседании Кабмина в среду, передают Українськi Новини.

Также Кабмин продлил до 10 января 2020 года срок, в который Министерство аграрной политики и продовольствия должно подать Кабмину отчет о результатах реализации пилотного проекта и внести предложения насчет эффективных способов введения электронных земельных торгов.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2018 года Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра запустила пилотный проект электронных земельных торгов на площадке ProZorro.Продажи.

21 июня 2017 года Кабинет Министров ввел пилотный проект по внедрению электронных земельных торгах с 1 октября 2017 года по 20 июня 2018 года.

Согласно пояснительной записке, проект создан с целью предотвращения коррупции и недопущения злоупотреблений в сфере земельных отношений, связанных с передачей земель в пользование на конкурсной основе.