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Кабмин продлил сроки проекта по электронным земельным торгам до 31 декабря
12:13 10.04.2019 |
Кабинет Министров продлил сроки реализации пилотного проекта по внедрению электронных земельных торгов до 31 декабря 2019 года.
Соответственное постановление принято на заседании Кабмина в среду, передают Українськi Новини.
Также Кабмин продлил до 10 января 2020 года срок, в который Министерство аграрной политики и продовольствия должно подать Кабмину отчет о результатах реализации пилотного проекта и внести предложения насчет эффективных способов введения электронных земельных торгов.
Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2018 года Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра запустила пилотный проект электронных земельных торгов на площадке ProZorro.Продажи.
21 июня 2017 года Кабинет Министров ввел пилотный проект по внедрению электронных земельных торгах с 1 октября 2017 года по 20 июня 2018 года.
Согласно пояснительной записке, проект создан с целью предотвращения коррупции и недопущения злоупотреблений в сфере земельных отношений, связанных с передачей земель в пользование на конкурсной основе.
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