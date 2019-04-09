Инфляция в Украине в марте ускорилась до 0,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,6% – Госстат

Инфляция в Украине в марте 2019 года составила 0,9% по сравнению с 0,5% в феврале и 1% в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам марта замедлился до 8,6% с 8,8% по итогам февраля, 9,2% - по итогам января, 9,8% – за минувший год.

Базовая инфляция в марте 2019 года подскочила до 1,2% с 0,2% в феврале и 0,3% в январе, однако в годовом измерении она также замедлилась до 7,6% с 7,8% по итогам февраля, с 8,3% – по итогам января.

В целом за первый квартал года инфляция составила 2,4%, базовая – 1,7%.

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 2,4% и 1,7%) подорожали овощи и фрукты. На 1,1-0,5% выросли цены на продукты переработки зерновых, хлеб, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло. В то же время на 5,0% подешевели яйца, на 1,0-0,3% - свинина, молоко, сало, рис, подсолнечное масло, говядина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 0,5%.

Одежда и обувь подорожали на 11,3%, в том числе обувь - на 11,7%, одежда - на 11,0%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел за счет повышения тарифов на канализацию на 2,0%, водоснабжение - на 1,9%, горячую воду, отопление - на 0,7%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,6%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,5% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 4,7% и 1,2% соответственно.

Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.

Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагает снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на том уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.



Индекс цен потребителей в марте 2019г, %

Март 2019 к февралю 2019 Март 2019 к декабрю 2018 Март 2019 к марту 2018 Январь-март 2019 к январю-марту 2018 Индекс потребительских цен 0,9 2,4 8,6 8,9 Продукты питания и безалкогольные напитки 0,4 3,4 7,0 7,6 Продукты питания 0,4 3,5 7,2 7,8 Хлеб та хлебопродукты 0,9 2,8 14,3 14,2 Хлеб 0,9 3,0 20,0 20,4 Макаронные изделия 0,9 2,3 13,7 13,9 Мясо и мясопродукты 0,0 -0,6 7,1 7,8 Рыба та рыбопродукты 0,7 2,8 8,5 9,5 Молоко -0,6 1,7 9,4 9,4 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,5 2,5 9,0 9,5 Яйца -5,0 -8,9 -18,1 -15,0 Масло сливочное 0,5 2,2 9,4 9,9 Масло подсолнечное -0,3 -0,1 1,2 1,8 Фрукты 1,7 10,3 -22,6 -21,2 Овощи 2,4 27,3 37,7 37,8 Сахар 0,2 1,4 -5,8 -6,9 Безалкогольные напитки 0,1 1,1 5,6 6,0 Алкогольные напитки, табачные изделия 0,9 3,3 17,3 17,7 Одежда и обувь 11,3 2,5 2,0 1,3 Одежда 11,0 2,5 0,7 0,3 Обувь 11,7 2,4 3,1 1,8 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,3 3,4 13,2 13,1 Содержание и ремонт жилья 0,3 0,9 7,8 8,6 Водоснабжение 1,9 5,2 22,2 21,4 Канализация 2,0 6,0 25,2 24,2 Содержание домов и придомовых территорий 0,6 2,5 15,2 16,3 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 Природный газ 0,0 0,0 22,9 22,9 Горячая вода, отопление 0,7 13,5 19,1 18,0 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья -0,2 0,4 4,1 5,2 Здравоохранение 0,4 1,9 7,4 7,9 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,3 1,5 5,9 6,5 Амбулаторные услуги 1,0 3,7 11,1 11,4 Транспорт 0,5 -1,3 7,3 7,0 Топливо и масла 0,0 -8,0 -3,5 -3,8 Транспортные услуги 1,6 5,0 27,2 27,2 Пассажирский железнодорожный транспорт 4,7 16,1 28,6 25,4 Пассажирский автодорожный транспорт 1,2 3,9 27,0 27,4 Связь 2,2 6,3 17,5 16,0 Отдых и культура 0,2 1,7 3,1 3,6 Образование 0,1 1,9 13,3 13,4 Рестораны та гостиницы 0,7 2,2 11,8 12,1 Разные товары и услуги 0,0 1,6 9,8 10,4

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

Данные: Госстат