Инфляция в Украине в марте ускорилась до 0,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,6% – Госстат

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам марта замедлился до 8,6% с 8,8% по итогам февраля, 9,2% - по итогам января, 9,8% – за минувший год.
Базовая инфляция в марте 2019 года подскочила до 1,2% с 0,2% в феврале и 0,3% в январе, однако в годовом измерении она также замедлилась до 7,6% с 7,8% по итогам февраля, с 8,3% – по итогам января.
В целом за первый квартал года инфляция составила 2,4%, базовая – 1,7%.
На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 2,4% и 1,7%) подорожали овощи и фрукты. На 1,1-0,5% выросли цены на продукты переработки зерновых, хлеб, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло. В то же время на 5,0% подешевели яйца, на 1,0-0,3% - свинина, молоко, сало, рис, подсолнечное масло, говядина.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 0,5%.
Одежда и обувь подорожали на 11,3%, в том числе обувь - на 11,7%, одежда - на 11,0%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел за счет повышения тарифов на канализацию на 2,0%, водоснабжение - на 1,9%, горячую воду, отопление - на 0,7%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,6%.
Повышение цен на транспорт в целом на 0,5% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 4,7% и 1,2% соответственно.
Как сообщалось, рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% с 13,7% в 2017 году.
Поквартальный прогноз Нацбанка Украины предполагает снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,4%, удержание ее на том уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,7% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.
Индекс цен потребителей в марте 2019г, %
|Март 2019 к февралю 2019
|Март 2019 к декабрю 2018
|Март 2019 к марту 2018
|Январь-март 2019 к январю-марту 2018
|Индекс потребительских цен
|0,9
|2,4
|8,6
|8,9
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|0,4
|3,4
|7,0
|7,6
|Продукты питания
|0,4
|3,5
|7,2
|7,8
|Хлеб та хлебопродукты
|0,9
|2,8
|14,3
|14,2
|Хлеб
|0,9
|3,0
|20,0
|20,4
|Макаронные изделия
|0,9
|2,3
|13,7
|13,9
|Мясо и мясопродукты
|0,0
|-0,6
|7,1
|7,8
|Рыба та рыбопродукты
|0,7
|2,8
|8,5
|9,5
|Молоко
|-0,6
|1,7
|9,4
|9,4
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,5
|2,5
|9,0
|9,5
|Яйца
|-5,0
|-8,9
|-18,1
|-15,0
|Масло сливочное
|0,5
|2,2
|9,4
|9,9
|Масло подсолнечное
|-0,3
|-0,1
|1,2
|1,8
|Фрукты
|1,7
|10,3
|-22,6
|-21,2
|Овощи
|2,4
|27,3
|37,7
|37,8
|Сахар
|0,2
|1,4
|-5,8
|-6,9
|Безалкогольные напитки
|0,1
|1,1
|5,6
|6,0
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0,9
|3,3
|17,3
|17,7
|Одежда и обувь
|11,3
|2,5
|2,0
|1,3
|Одежда
|11,0
|2,5
|0,7
|0,3
|Обувь
|11,7
|2,4
|3,1
|1,8
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,3
|3,4
|13,2
|13,1
|Содержание и ремонт жилья
|0,3
|0,9
|7,8
|8,6
|Водоснабжение
|1,9
|5,2
|22,2
|21,4
|Канализация
|2,0
|6,0
|25,2
|24,2
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,6
|2,5
|15,2
|16,3
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|Природный газ
|0,0
|0,0
|22,9
|22,9
|Горячая вода, отопление
|0,7
|13,5
|19,1
|18,0
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|-0,2
|0,4
|4,1
|5,2
|Здравоохранение
|0,4
|1,9
|7,4
|7,9
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,3
|1,5
|5,9
|6,5
|Амбулаторные услуги
|1,0
|3,7
|11,1
|11,4
|Транспорт
|0,5
|-1,3
|7,3
|7,0
|Топливо и масла
|0,0
|-8,0
|-3,5
|-3,8
|Транспортные услуги
|1,6
|5,0
|27,2
|27,2
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|4,7
|16,1
|28,6
|25,4
|Пассажирский автодорожный транспорт
|1,2
|3,9
|27,0
|27,4
|Связь
|2,2
|6,3
|17,5
|16,0
|Отдых и культура
|0,2
|1,7
|3,1
|3,6
|Образование
|0,1
|1,9
|13,3
|13,4
|Рестораны та гостиницы
|0,7
|2,2
|11,8
|12,1
|Разные товары и услуги
|0,0
|1,6
|9,8
|10,4
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
Данные: Госстат