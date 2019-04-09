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В марте производство автотранспортных средств сократилось на 30,9% до 534 единиц
17:19 09.04.2019 |
В марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года производство автотранспортных средств в Украине сократилось на 30,9% до 534 единиц.
Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.
"По предварительным данным "Укравтопрома", количество выпущенных украинскими заводами автотранспортных средств в марте составило 534 единицы. Таким образом, от своего мартовского результата годичной давности украинский автопром отстал на 30,9 процентов", - говорится в нем.
Согласно сообщению, легковое подразделение национального автопрома закончило месяц падением более чем на треть относительно марта 2018 года, а вся статистика по легковым автомобилям вновь была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии "Еврокар".
Мартовское производство грузовых автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 4 единицы, что в 7 раз меньше, чем годом ранее.
В то же время автобусное производство выросло на 42% до 88 единиц.
Всего с начала года в Украине было изготовлено 1 741 единицу автотранспортных средств, или на 15,6% меньше, чем за первый квартал прошлого года.
Как сообщали Українськi Новини, ассоциация "Укравтопром" констатирует сокращение производства автотранспортных средств на 23%, или на 1 963 единицы до 6 623 единицы в 2018 году по сравнению с 2017 годом.
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