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Украина в I кв. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 14,6%
15:42 09.04.2019 |
Металлургические предприятия Украины в январе-марте 2019 года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до $2 млрд 415,919 млн ($2 млрд 107,454 млн).
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой во вторник, на черные металлы за этот период пришлось 19,69% общего объема поступлений от экспорта товаров против 22,60% за первые три месяца прошлого года.
В марте поступления от экспорта черных металлов составляли $758,627 млн.
При этом Украина в январе-марте 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 3,4% - до $271,325 млн. В марте этот показатель составлял $96,169 млн.
Кроме того, Украина в январе-марте-2019 нарастила экспорт металлоизделий на 3,7% - до $256,727 млн. В марте их поставлено на $92,387 млн.
За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,3% - до $229,686 млн. В марте импортировано на $85,491 млн.
Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом - до $9 млрд 937,369 млн. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.
При этом Украина в 2018 году нарастила импорт аналогичной продукции на 20,4% - до $1 млрд 366,681 млн.
Кроме того, Украина в 2018 году нарастила экспорт металлоизделий на 23,8% - до $1 млрд 110,033 млн. За прошлый год импорт металлоизделий возрос на 19,9% - до $967,674 млн.
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