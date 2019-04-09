Украина в I кв. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 14,6%

Металлургические предприятия Украины в январе-марте 2019 года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до $2 млрд 415,919 млн ($2 млрд 107,454 млн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой во вторник, на черные металлы за этот период пришлось 19,69% общего объема поступлений от экспорта товаров против 22,60% за первые три месяца прошлого года.

В марте поступления от экспорта черных металлов составляли $758,627 млн.

При этом Украина в январе-марте 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 3,4% - до $271,325 млн. В марте этот показатель составлял $96,169 млн.

Кроме того, Украина в январе-марте-2019 нарастила экспорт металлоизделий на 3,7% - до $256,727 млн. В марте их поставлено на $92,387 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,3% - до $229,686 млн. В марте импортировано на $85,491 млн.

Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом - до $9 млрд 937,369 млн. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.

При этом Украина в 2018 году нарастила импорт аналогичной продукции на 20,4% - до $1 млрд 366,681 млн.

Кроме того, Украина в 2018 году нарастила экспорт металлоизделий на 23,8% - до $1 млрд 110,033 млн. За прошлый год импорт металлоизделий возрос на 19,9% - до $967,674 млн.