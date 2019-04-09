Поступление ЕСВ в госбюджет увеличилось на 23,2% до 61,3 млрд гривен в январе-марте, - ГФС

Поступление единого соцвзноса (ЕСВ) в госбюджет увеличилось на 23,2% до 61,3 млрд гривен в январе-марте.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

В январе-марте 2019 Государственной фискальной службой Украины обеспечено поступление 61,3 млрд гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за январь-март прошлого года на 23,2%, или на 11,5 млрд гривен.

В марте 2019 года было обеспечено 21,3 млрд гривен ЕСВ, на 22%, или на 3,8 млрд гривен больше марте 2018.

ГФС и в дальнейшем намерено контролировать соблюдение налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам с целью выполнения возложенных задач по обеспечению реализации государственной политики по администрированию единого взноса для обеспечения своевременного осуществления пенсионных выплат и социальных пособий.

Как сообщали Українські Новини, Государственная фискальная служба отмечает, что поступления в общий фонд госбюджета в 2018 году выросли на 15,2% или на 96,5 млрд гривен до 729,4 млрд гривен.