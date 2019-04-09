ВВП Украины за 2 мес. вырос на 1,2% - оценка МЭРТ

Минэкономразвития ориентировочно оценило рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,2% (+/- 0,2 процентного пункта).

Как говорится в сообщении министерства во вторник, такую позитивную динамику обеспечила активная деятельность строительных предприятий и предприятий сферы услуг (транспорт, розничная торговля, образование, здравоохранение и банковский сектор).

В частности, объемы строительства инженерных сооружений выросли на 36,9%, нежилых зданий - на 18,6%, а капвложения сводного бюджета увеличились на 30,9%.

В то же время агрегированный показатель деятельности реального сектора экономики - сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) за первые два месяца текущего года снизился на 0,5%.

Минэкономразвития указывает, что это лучше показателя января, когда снижение составило 1,5%, но хуже итогов двух месяцев 2018 года, когда был зафиксирован рост СИП на 4%.

"Негативно на динамику СИП в январе-феврале влияло падение в промышленности и торговле, вызванное рядом факторов: проведение текущих и капитальных ремонтов производственных мощностей на металлургических предприятиях и энергогенерирующих компаниях и несформированность пакета новых заказов в начале года со стороны отдельных машиностроительных предприятий", - отмечает МЭРТ.

Министерство ожидает, что по итогам первого квартала динамика СИП станет позитивной благодаря сохранению высокого спроса на услуги строительства, высокого внешнего спроса, увеличению платежеспособности населения на фоне роста социальных гарантий.

По оперативным данным Государственной службы статистики, ВВП Украины в 2018 году вырос на 3,3%.

Госбюджет-2019 построен на прогнозе роста экономики в на 3%, однако Нацбанк Украины ожидает его увеличения только на 2,5%, а Всемирный банк (ВБ) на минувшей неделе ухудшил свой прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 2,9%.

