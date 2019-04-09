С начала действия программы «теплых кредитов» в 2019 было привлечено 250 млн гривен на энергоэффективные мероприятия

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению заявляет, что с начала действия программы "теплых кредитов" в текущем году было привлечено 250 млн гривен кредитных средств на финансирование энергоэффективных мероприятий.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини.

Согласно ему, за это время участие в программе приняло более 12 тыс. домохозяйств.

Также сообщается, что за последнюю неделю (1-6 апреля) участие в программе "теплых кредитов" приняло около 7,2 тыс. домохозяйств, которые привлекли около 96 млн гривен на финансирование энергоэффективных мероприятий.

В частности, около 70 млн гривен было привлечено на утепление частных домов, 26 млн гривен было привлечено 65 объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и 1,5 млн гривен кредитных средств было привлечено на установку твердотопливных котлов.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году около 150 тыс. домохозяйств привлекли 1,1 млрд гривен по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий.

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает выделение 400 млн гривен на предоставление компенсаций по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий, из которых 190,080 млн гривен предусмотрено на выплату компенсаций по кредитам объединениям совладельцев многоквартирных домов.

В 2018 году участникам программы "теплых кредитов" было возмещено около 418 млн гривен из государственного бюджета.

Кредиты по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий реализуются через государственные банки - Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Приватбанк.