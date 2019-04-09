Финансовые новости
- |
- 09.04.19
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
С начала действия программы «теплых кредитов» в 2019 было привлечено 250 млн гривен на энергоэффективные мероприятия
12:42 09.04.2019 |
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению заявляет, что с начала действия программы "теплых кредитов" в текущем году было привлечено 250 млн гривен кредитных средств на финансирование энергоэффективных мероприятий.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українськi Новини.
Согласно ему, за это время участие в программе приняло более 12 тыс. домохозяйств.
Также сообщается, что за последнюю неделю (1-6 апреля) участие в программе "теплых кредитов" приняло около 7,2 тыс. домохозяйств, которые привлекли около 96 млн гривен на финансирование энергоэффективных мероприятий.
В частности, около 70 млн гривен было привлечено на утепление частных домов, 26 млн гривен было привлечено 65 объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и 1,5 млн гривен кредитных средств было привлечено на установку твердотопливных котлов.
Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году около 150 тыс. домохозяйств привлекли 1,1 млрд гривен по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий.
Государственный бюджет на 2019 год предусматривает выделение 400 млн гривен на предоставление компенсаций по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий, из которых 190,080 млн гривен предусмотрено на выплату компенсаций по кредитам объединениям совладельцев многоквартирных домов.
В 2018 году участникам программы "теплых кредитов" было возмещено около 418 млн гривен из государственного бюджета.
Кредиты по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий реализуются через государственные банки - Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Приватбанк.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Неползучее наступление. Почему освобождение Горловки - это ключ к Енакиево и Дебальцево
|Связи с Коломойским. Новое расследование о Зеленском
|Финансисты прогнозируют гривне серьезное укрепление 9 апреля
|«Крысиные бега»: О чем свидетельствует отставка председателя Одесчины Степанова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Поступление ЕСВ в госбюджет увеличилось на 23,2% до 61,3 млрд гривен в январе-марте, - ГФС
|ВВП Украины за 2 мес. вырос на 1,2% - оценка МЭРТ
|С начала действия программы «теплых кредитов» в 2019 было привлечено 250 млн гривен на энергоэффективные мероприятия
|Нефть дорожает на фоне обострения конфликта в Ливии, Brent на 5-месячных максимумах
|Рада может вернуться к налогу на выведенный капитал 11 апреля
|Нефть дорожает на сигналах сокращения предложения, цена Brent выросла до $70,69 за баррель
Это интересно
|Xiaomi заподозрили в намеренном внедрении уязвимости в браузеры MI и Mint
|Илон Маск объяснил наличие камеры в салоне Tesla Model 3
|Объявлены самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности
|Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету
|Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США
|Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции
|Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков