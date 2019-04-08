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Украина может начать формирование резерва нефти и нефтепродуктов до конца 2019 г. - Госрезерв
13:19 08.04.2019 |
Украина может начать формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) до конца 2019 года, сообщил глава Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук.
"Накануне мы получили согласованный МЭРТ без замечаний проект постановления Кабмина об утверждении концепции минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Следующим шагом будет согласование в профильных органах власти и вынесение на рассмотрение Кабмина. Это открывает путь к скорейшему принятию Верховной Радой законопроекта "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов" и позволит, при лучшем сценарии, начать работу по накоплению уже в конце 2019 года", - цитирует пресс-служба слова главы ведомства.
В Госрезерве также уточнили, что начали точечную модернизацию нефтяной инфраструктуры, а после принятия модели МЗНН будут вести переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также Европейским инвестиционным банком о кредите для масштабной модернизации.
Как сообщалось, соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает для Украины обязательство согласно директиве 2009/119/ЕС сформировать до 2023 года и поддерживать минимальный запас нефти и нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций. Резерв, который Украина должна обеспечить эквивалентен 90 суткам чистого импорта или 61 суткам среднесуточного потребления.
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