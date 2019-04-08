ГФС в этом году возместила бизнесу 45 миллиардов НДС

Государственная фискальная служба Украины за три месяца 2019 года возместила плательщикам 45,4 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В течение января-марта 2019 года Государственная фискальная служба Украины возместила плательщикам 45,4 млрд грн налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросли на 34,8%, или на 11,7 млрд грн. В январе-марте 2018 года плательщикам было возмещено 33,6 млрд грн.

Сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году составила 15 млрд грн. В течение 2018 года сумма среднемесячного возмещения НДС составила 11 млрд грн.

В марте 2019 года плательщикам было возвращено 12,6 млрд грн НДС. Это на 25% или на 2,5 млрд грн больше марта 2018 года.

Как известно, на сегодня отсутствуют любые возможности для манипуляций с возмещением НДС, поскольку весь процесс автоматический и прозрачный.