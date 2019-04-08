На должность главы ГФС претендуют семь человек

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы завершило прием документов от кандидатов на конкурс руководителей Государственной налоговой службы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По информации Минфина, на должность главы налоговой претендуют:

* замминистра финансов Сергей Верланов;

* замминистра юстиции Сергей Петухов;

* главный редактор журнала Рейтинг Мария Данюк;

* начальник главного управления ГФС Киевской области Алексей Кавылин;

* Петр Кулик (до 2016 года работал начальником управления налогов и сборов с физических лиц в ГФС Ивано-Франковской области);

* член общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко;

* Сергей Островыч (ранее претендовал на должность судьи Верховного суда, но не прошел, до 2017 года был судьей Высшего административного суда Украины);

Первый этап конкурса состоится 9 апреля. Конкурс проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы.

"Конкурс будет открытым. К процессу проверки и оценки работ будут допущены украинские и иностранные эксперты и представители бизнеса", - отметили в Минфине.

20 марта текущего года Кабмин объявил конкурсы на должности глав будущих Государственной налоговой и Таможенной служб.

Должностные оклады будущих руководителей этих ведомств составят 24 000 грн, однако помимо этого им предусмотрены премии и надбавки, в частности, за ранг, интенсивность труда, выполнение особо важной работы. Реальная зарплата будущих руководителей государственных налоговой и таможенной служб составит около 60 000-70 000 грн.