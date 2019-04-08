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На должность главы таможни претендуют семь человек
09:21 08.04.2019 |
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы завершило прием документов от кандидатов на конкурс руководителей Государственной таможенной службы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
По информации Минфина, на должность главы таможни претендуют семь человек:
* бизнесмен Артем Груша - соучредитель компании Лига Импекс, которая занимается грузовыми перевозками;
* и.о. зампредседателя ГФС Виктор Кривицкий;
* замначальника-начальник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Житомирской таможни ГФС Михаил Мирошниченко;
* замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;
* замначальника ГФС Киевской области Игорь Орленко;
* эксперт по правовым вопросам в Case Украина. Центр социально-экономических исследований Андрей Саварец;
* директор международной юридической группы Федерал Партнерс Александр Федоришин;
Первый этап конкурса состоится 9 апреля. Конкурс проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы.
"Конкурс будет открытым. К процессу проверки и оценки работ будут допущены украинские и иностранные эксперты и представители бизнеса", - отметили в Минфине.
20 марта текущего года Кабмин объявил конкурсы на должности глав будущих Государственной налоговой и Таможенной служб.
Должностные оклады будущих руководителей этих ведомств составят 24 000 грн, однако помимо этого им предусмотрены премии и надбавки, в частности, за ранг, интенсивность труда, выполнение особо важной работы. Реальная зарплата будущих руководителей государственных налоговой и таможенной служб составит около 60 000-70 000 грн.
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