Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы завершило прием документов от кандидатов на конкурс руководителей Государственной таможенной службы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По информации Минфина, на должность главы таможни претендуют семь человек:

* бизнесмен Артем Груша - соучредитель компании Лига Импекс, которая занимается грузовыми перевозками;

* и.о. зампредседателя ГФС Виктор Кривицкий;

* замначальника-начальник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Житомирской таможни ГФС Михаил Мирошниченко;

* замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;

* замначальника ГФС Киевской области Игорь Орленко;

* эксперт по правовым вопросам в Case Украина. Центр социально-экономических исследований Андрей Саварец;

* директор международной юридической группы Федерал Партнерс Александр Федоришин;

Первый этап конкурса состоится 9 апреля. Конкурс проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы.

"Конкурс будет открытым. К процессу проверки и оценки работ будут допущены украинские и иностранные эксперты и представители бизнеса", - отметили в Минфине.

20 марта текущего года Кабмин объявил конкурсы на должности глав будущих Государственной налоговой и Таможенной служб.

Должностные оклады будущих руководителей этих ведомств составят 24 000 грн, однако помимо этого им предусмотрены премии и надбавки, в частности, за ранг, интенсивность труда, выполнение особо важной работы. Реальная зарплата будущих руководителей государственных налоговой и таможенной служб составит около 60 000-70 000 грн.