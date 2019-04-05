Финансовые новости
- |
- 05.04.19
- |
- 23:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Счетная палата заявила о рисках выполнения госбюджета
22:57 05.04.2019 |
В результате недопоступления в запланированных объемах доходов, средств от госзаимствований, приватизации госимущества и возврата кредитов план поступлений общего фонда госбюджета не выполнен на 35 млрд грн, или 10,8%. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение госбюджета в первом квартале 2019 года.
Он отметил, что госбюджет выполнялся в условиях замедления роста экономики. Реальный ВВП в январе-феврале, по оценке специалистов Счетной палаты, вырос на 1,6%.
Пацкан также уточнил, что план доходов общего фонда на январь-март этого года не выполнен на 16 млрд грн, или 8%. Самое существенное невыполнение плана по налогу на добавленную стоимость импортных товаров - на 9 млрд грн, или 12%. В Счетной палате это объясняют низкими темпами роста импорта (7,5% в январе-феврале, при прогнозированных на этот год 9,1%), и отсутствием девальвации среднего курса гривни к доллару США (прогноз на год - 2,5%).
План по налогу на добавленную стоимость с отечественных товаров с учетом бюджетного возмещения не выполнен на 7 млрд грн, или 32%, что вызвано, в частности, сокращением объемов промпроизводства (на 2,5% в январе-феврале).
Поступления акцизного налога - на 6 млрд грн, или 35%, меньше, чем запланировано, что связано с сокращения производства табачной продукции (в январе-феврале производство сигарет уменьшилось на 33,8%).
Председатель Счетной палаты отметил, что финансирование общего фонда госбюджета осуществлялось прежде всего за счет госзаимствований, план поступления которых не выполнен на 13 млрд грн, или 10,7%.
Кроме того, Пацкан отметил, что поступления от приватизации госимущества составляли только 184 млн грн, что на 6 млрд грн, или 97%, меньше плана, и свидетельствует о некачественном планировании.
Он также отметил, что план расходов общего фонда не выполнен на 22 млрд грн, или 9%.
В то же время, Валерий Пацкан отметил, что отсутствие девальвации среднего курса гривни к доллару США привело к меньшим, чем планировалось, расходам на обслуживание долга на 1,9 млрд грн. В январе-марте госдолг уменьшился на 3 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ, посольство США и Байдены. Что об этом пишут американские СМИ
|Почему Зеленский проигрывает Порошенко битву анализами
|Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках
|Оружие сдерживания. Что позволит уничтожать «гибридов» вплоть до границы с Россией
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Генномодифицированные сельхозкультуры остаются камнем преткновения в торговых переговорах США и Китая
|Украина сократила потребление газа на 16%
|Счетная палата заявила о рисках выполнения госбюджета
|Решение по транзиту повлияет на другие споры Украины и РФ в ВТО — эксперты
|В Украине с начала года подорожало строительство
|Украинцы должны уплатить налоги до 26 апреля в связи с переносом рабочих дней на майские праздники
Это интересно
|Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции
|Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков
|Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки
|Toyota предоставит бесплатный доступ к патентам на гибридные автомобили
|Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro с 9 часами автономности и защитой от влаги
|5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге
|Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения