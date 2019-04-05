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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Счетная палата заявила о рисках выполнения госбюджета

22:57 05.04.2019 |

Экономика

 

В результате недопоступления в запланированных объемах доходов, средств от госзаимствований, приватизации госимущества и возврата кредитов план поступлений общего фонда госбюджета не выполнен на 35 млрд грн, или 10,8%. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение госбюджета в первом квартале 2019 года.

Он отметил, что госбюджет выполнялся в условиях замедления роста экономики. Реальный ВВП в январе-феврале, по оценке специалистов Счетной палаты, вырос на 1,6%.

Пацкан также уточнил, что план доходов общего фонда на январь-март этого года не выполнен на 16 млрд грн, или 8%. Самое существенное невыполнение плана по налогу на добавленную стоимость импортных товаров - на 9 млрд грн, или 12%. В Счетной палате это объясняют низкими темпами роста импорта (7,5% в январе-феврале, при прогнозированных на этот год 9,1%), и отсутствием девальвации среднего курса гривни к доллару США (прогноз на год - 2,5%).

План по налогу на добавленную стоимость с отечественных товаров с учетом бюджетного возмещения не выполнен на 7 млрд грн, или 32%, что вызвано, в частности, сокращением объемов промпроизводства (на 2,5% в январе-феврале).

Поступления акцизного налога - на 6 млрд грн, или 35%, меньше, чем запланировано, что связано с сокращения производства табачной продукции (в январе-феврале производство сигарет уменьшилось на 33,8%).

Председатель Счетной палаты отметил, что финансирование общего фонда госбюджета осуществлялось прежде всего за счет госзаимствований, план поступления которых не выполнен на 13 млрд грн, или 10,7%.

Кроме того, Пацкан отметил, что поступления от приватизации госимущества составляли только 184 млн грн, что на 6 млрд грн, или 97%, меньше плана, и свидетельствует о некачественном планировании.

Он также отметил, что план расходов общего фонда не выполнен на 22 млрд грн, или 9%.

В то же время, Валерий Пацкан отметил, что отсутствие девальвации среднего курса гривни к доллару США привело к меньшим, чем планировалось, расходам на обслуживание долга на 1,9 млрд грн. В январе-марте госдолг уменьшился на 3 млрд грн.
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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