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В Украине с начала года подорожало строительство
22:35 05.04.2019 |
Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-феврале 2019 года по сравнению с 2018 годом выросли на 13,9%.
Об этом говорится в данных на сайте Государственной службы статистики.
Больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений - на 20,7%.
Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений - на 10,3%.
При этом стоимость строительства в феврале 2019 года по сравнению с январем увеличилась на 0,1% (в январе по отношению к декабрю 2018 года выросла на 1,9%).
В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения Операции объединенных сил.
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