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Украинцы должны уплатить налоги до 26 апреля в связи с переносом рабочих дней на майские праздники
17:02 05.04.2019 |
"Согласно распоряжению Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2019 году" от 10 января 2019 года № 7-р в апреле текущего года вторник 30 апреля переносится на субботу, 11 мая", - говорится в сообщении ГФС.
Таким образом, отметили в ГФС, последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день - 30 апреля.
В то же время, нормами налогового кодекса не предусмотрен перенос сроков оплаты налогов и сборов (п. 57.1 ст.57 Кодекса), подчеркнули в ГФС.
"Поэтому уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо осуществить не позднее 26 апреля", - резюмировали в фискальной службе.
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