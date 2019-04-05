Украинцы должны уплатить налоги до 26 апреля в связи с переносом рабочих дней на майские праздники

"Согласно распоряжению Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2019 году" от 10 января 2019 года № 7-р в апреле текущего года вторник 30 апреля переносится на субботу, 11 мая", - говорится в сообщении ГФС.

Таким образом, отметили в ГФС, последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день - 30 апреля.

В то же время, нормами налогового кодекса не предусмотрен перенос сроков оплаты налогов и сборов (п. 57.1 ​​ст.57 Кодекса), подчеркнули в ГФС.

"Поэтому уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо осуществить не позднее 26 апреля", - резюмировали в фискальной службе.

Ранее Нацбанк рассказал, когда банки не будут работать.