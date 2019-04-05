Прямой госдолг Украины в I кв.-2019 сократился на 0,9 млрд грн

Государственный (прямой) долг Украины в январе-марте 2019 года снизился на 0,05%, или на 0,9 млрд грн, - до 1859,4 млрд, сообщило Министерство финансов на странице в Facebook.

Ведомство указывает, что в первом квартале оно привлекло 112,9 млрд грн заимствований и уплатило 96,5 млрд грн в счет погашения госдолга при плане выплат 126 млрд грн.

Минфин указывает, что обслуживание госдолга осложняется внутриполитическими процессами, негативно влияющими на возможность привлечения средств на внешнем рынке, задержка большой приватизации, а также невыполнение двух условий получения макрофинансовой помощи: законопроект №7473 с правками в Таможенный кодекс и №9417 о предотвращении отмывания незаконных доходов.

Ведомство напоминает, что 2019 год является пиковым по выплатам по погашению госдолга после реструктуризации долгов, состоявшейся в 2015 году

Согласно вновь обновленным оценкам Минфина, плановые платежи по погашению и обслуживанию госдолга на 2019 год предусмотрены в объеме 458 млрд грн по сравнению со средним показателем за 2015-2018 гг. в сумме 236 млрд грн (без учета реструктуризации и репрофайлинга).

Как сообщалось, соотношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного долга к ВВП за 2018 год снизилось до 62,7% с 71,8%, в том числе прямого – с 62% до 52,3%.