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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 2,9% до 2,7% в 2019
12:40 05.04.2019 |
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 2,9% до 2,7% в 2019 году.
Об этом говорится в Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion, передают Українські Новини.
При этом рост экономики на 2020 год сохранен на уровне 3,4%, а на 2021 год - понижен на 0,1 п.п. до 3,7%.
В январе текущего года ВБ прогнозировал замедление роста экономики Украины.
По итогам прошлого года ВБ оценивает рост экономики в 3,3%.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 3,3% по сравнению с 2017 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 3 558,706 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
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